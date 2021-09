NTB

Den franske skuespilleren Jean-Paul Belmondo er død, 88 år gammel.

Belmondo begynte sin karriere i småroller på midten av 50-tallet og etablerte seg etter hvert som en av Frankrikes mest anerkjente og populære skuespillere.

Han spilte i flere av filmene i «den nye franske bølgen» (nouvelle vague) på 1960-tallet, blant annet i «Til siste åndedrag» av Jean-Luc Godard. På 1980-tallet hadde han en rekke store roller i thrillere så vel som komedier.

Dødsfallet ble bekreftet av Belmondos advokat Michel Godest mandag.

– Han har vært veldig sliten en stund. Han døde fredelig, sier Godest.

Belmondos karriere varte i 50 år, og han spilte i over 80 filmer. Han jobbet med en rekke kjente regissører, fra François Truffaut til Claude Lelouch.

I 1988 vant han den franske filmprisen César for beste mannlige hovedrolle for sin tolkning av et hittebarn som vokser opp i et sirkus og som mister sitt moralske kompass når han blir forretningsmann. Filmen hadde tittelen «Itinéraire d'un enfant gâté» og ble regissert av Lelouch.

Belmondo ble født i den velstående Paris-forstaden Neuilly-sur-Seine i 1933, og vokste opp i en familie med kunstnere. Faren var en kjent skulptør.

I Frankrike fikk han kallenavnet «Bébel», og han ble ofte også kalt «Le Magnifique» etter at han på 1970-tallet spilte en hemmelig agent i en satireserie.