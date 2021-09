Mange står fast på flyplass nord i Afghanistan

NTB

Om lag tusen personer venter på å få fly ut av landet fra flyplassen i Mazar-e-Sharif nord i Afghanistan, melder New York Times.

USA, Qatar og Taliban forhandler om hvorvidt personene, blant dem amerikanske statsborgere og afghanere med visum til USA, skal få lov til å reise, skriver avisen.

Den republikanske kongressrepresentanten Michael McCaul mener Taliban holder folket som gisler, mens andre peker på at gruppen vil ha noe igjen for å la flyene ta av. Andre igjen, inkludert det amerikanske utenriksdepartementet, sier flyene har fått grønt lys til å ta av, men at de venter på en endelig godkjenning før de kan forlate landet.

Mange av dem som er på flyplassen i håp om å kunne forlate Afghanistan, er kvinner og jenter. Blant dem er 34 personer som driver med klatring og friidrett i regi av organisasjonen Ascend.

– Vi kan ikke komme tilbake. Jentene er livredde. Jentene mine er alle hazaraer. For dem er det ikke noe alternativ til å gå tilbake, de er virkelig desperate etter å forlate landet, sier Marina LeGree, grunnlegger av organisasjonen, til avisen.

Hazaraene er den tredje største etniske gruppen i Afghanistan. De er sjiamuslimer, i motsetning til den sunnimuslimske majoritetsbefolkningen, og ble forfulgt av Taliban under deres forrige styre i årene 1996 til 2001. Amnesty har blant annet uttalt at Taliban nylig myrdet hazaraer i Ghazni-provinsen.