Gaddafis sønn løslatt fra fengsel

Saadi Gaddafi, en av sønnene til Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi, er løslatt, opplyser en talsperson for overgangsmyndighetene i landet.

Gaddafi har i flere år sittet fengslet i Hadaba-fengselet i hovedstaden Tripoli, der også flere av farens tidligere embetsmenn sitter i påvente av rettssak i forbindelse med opprøret i 2011.

Myndighetene gir ikke flere opplysninger om omstendighetene rundt løslatelsen, men sier at en to år gammel rettskjennelse om Gaddafis løslatelse har blitt iverksatt.

Saadi Gaddafi flyktet gjennom Sahara til Niger i forbindelse med at hans far, Muammar, ble styrtet i det Nato-støttede opprøret i 2011. I 2014 ble han utvist fra Niger og fengslet i Tripoli.

Etter løslatelsen kunne han fritt oppholde seg i Libya, men flere medier meldte søndag at Gaddafi allerede hadde fløyet til Tyrkia.

Saadi, nå 47 år, var kjent for å leve som en playboy da faren var diktator. Den tidligere fotballspilleren har sittet i fengsel anklaget for å forbrytelser mot demonstranter i 2011 og for drapet på fotballtrener Bashir al-Rayani.

I opptøyene i 2011 ble tre av diktatorens sju sønner drept, og landet har siden vært preget av kaos og anarki. En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land kjempet om makten i landet

En våpenhvile i 2020 gjorde slutt på krigen og banet vei for fredssamtaler og dannelsen av en overgangsregjering i mars, før valget i desember.