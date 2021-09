Kuppmakerne i Guinea innfører portforbud

NTB

Det er innført nasjonalt portforbud i det vestafrikanske landet Guinea etter at spesialstyrker tok makten i et militærkupp søndag.

President Alpha Condé er pågrepet og avsatt, regjeringen er oppløst og grensene og luftrommet er stengt, opplyste oberstløytnant Mamady Doumbouya på statlig TV søndag kveld.

Et par timer senere meldte kuppmakerne via nok en TV-sendt melding at det er innført nasjonalt portforbud i landet.

Kuppmakerne kunngjorde at portforbudet gjelder «inntil videre». I tillegg erklærte de at landets guvernører er erstattet av militære.

Ifølge meldingen vil kuppmakerne samle regjeringen og andre høytstående offentlige personer i hovedstaden Conakry klokken 11 mandag.