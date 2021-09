Sarah Harding (39) i «Girls Aloud» er død

Sangerinnen Sarah Harding i den engelske popgruppen Girls Aloud er død.

– Det er med stor sorg at jeg i dag kan dele nyheten om at min vakre datter, Sarah, dessverre er gått bort, skriver moren Marie på Sarah Hardings Instagram-profil.

39-åringen var rammet av brystkreft. Hun ble operert i fjor, og gikk deretter på cellegift. Senere ble det påvist spredning, blant annet til ryggen. Til slutt sto livet ikke til å redde.

Hun ga ut selvbiografien sin i mars i år for å oppmuntre andre til å oppsøke lege når det var nødvendig, også under pandemien.

– Hun var en lysende, klar stjerne

– Mange av dere vet om Sarahs kamp mot kreft, og at hun kjempet så hardt mot sykdommen helt til det siste. Jeg vet at hun ikke vil bli husket for kampen mot denne forferdelige sykdommen. Hun var en lysende, klar stjerne, og jeg håper hun blir husket for det i stedet, skriver moren.

Popgruppen Girls Aloud ble svært populære i Storbritannia og hadde 20 singler på rad, som alle gikk inn på topp ti-hitlisten. Fire av låtene gikk helt til topps.

«Hardings naturlige varme, energi og glamour var viktige deler av kjemien som hjalp Girls Aloud til å sveve høyt og blåse et friskt pust gjennom hitlistene», skriver BBC.

Oppløst i 2013



Gruppen fikk sitt gjennombrudd i 2002. Bandet ble oppløst i 2013.

Girls Aloud besto av Kimberley Walsh, Nicola Roberts, Nadine Coyle, Cheryl Cole og Sarah Harding.

Sarah Harding jobbet også i perioder som skuespiller og modell.

Hun ble født 17. november 1981 i Ascot, Berkshire, og flyttet med familien til Stockport da hun var 14.

Hun opptrådte senere på puber, klubber og campingplasser nordvest i England og Nord-Wales.

Girls Aloud solgte til sammen 4,3 millioner singler og fire millioner album.