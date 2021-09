Taliban rykker fram i Panjshirdalen

NTB

Taliban-krigere har rykket langt inn i Panjshirdalen der en motstandsbevegelse fortsatt holder stand, ifølge en italiensk hjelpeorganisasjon.

Hjelpeorganisasjonen Emergency sier at Taliban-styrker har nådd fram til landsbyen Anabah, der de driver et sykehus.

– Mange mennesker har flyktet fra landsbyer de siste dagene, sier organisasjonen og legger til at de har fått inn flere sårede, og at Taliban ikke legger hindringer i veien for deres virksomhet.

Anabah ligger 25 kilometer inn i den 115 kilometer lange dalen, men ubekreftede rapporter sier at Taliban har tatt andre områder også.

– Situasjonen er dyster

To ledere for Den nasjonale motstandsfronten, tidligere visepresident Amrullah Saleh, og Ahmad Massoud befinner seg i dalen og leder kampen mot Taliban. Men Saleh sier situasjonen er dyster.

Panjshir er den eneste provinsen der Taliban ennå ikke har full kontroll. Lokale krigere holdt lenge stand der under den sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet og Talibans første regime på 90-tallet.