Fjerde vaksinedose kan bli nødvendig i Israel

NTB

Israel bør starte forberedelser og planlegge for en mulig fjerde runde med koronavaksinering, mener landets nasjonale koronarådgiver Salman Zarka.

– Gitt at viruset er her og kommer til å fortsatt være her, må vi også forberede oss på en fjerde dose, sier Zarka til kringkasteren Kan.

Han sier ikke når en fjerde runde med doser eventuelt bør settes, men forteller at en fjerde dosering kan bli modifisert slik at en beskytter bedre mot nye varianter av viruset som forårsaker covid-19, som for eksempel den svært smittsomme deltavarianten, skriver Times of Israel.

– Dette er livet vårt fra nå av, i bølger, sier Zarka.

Israel har blitt fremhevet som en suksesshistorie i koronavaksinering. Israel var det første landet i verden som begynte å tilby dose nummer tre. Fra 1. august har alle over 60 år fått tilbud om den. Neste uke utvides tilbudet til alle over tolv år og som fikk dose nummer to for minst fem måneder siden.

Før helgen hadde totalt 2,5 millioner personer i landet fått den tredje dosen.

Torsdag ble det registrert 11.269 nye smittetilfeller i landet med vel 9 millioner innyggere. Det er så vidt under det høyeste døgntallet fra onsdag som var på 11.274 tilfeller.

Til tross for smitteøkning, har antall alvorlige smittetilfeller begynt å falle, viser tall fra helsedepartementet.