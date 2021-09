Israels president besøkte Jordans konge

NTB

Israels president Isaac Herzog har besøkt Jordans kong Abdullah for å diskutere politikk, økonomi, energi og bærekraft.

Møtet var ikke kunngjort på forhånd og ble først offentlig kjent lørdag. Det fant sted i forrige uke etter invitasjon fra Jordans konge, opplyste Herzogs kontor lørdag.

– Jordan er et svært viktig land. Jeg har enorm respekt for kong Abdullah, en stor leder og en svært betydningsfull regional aktør, sa Herzog etter møtet i Amman.

Herzog snakket om å bedre regionale forhold og viste til Abraham-avtalen som i fjor førte til at Israel normaliserte de diplomatiske båndene til Bahrain, Marokko, Sudan og De forente arabiske emirater.

– Vi diskuterte blant annet enighet om import av jordbruksprodukter, energi, bærekraft, og løsninger på klimakrisen for å skape fremgang sammen, heter det i uttalelsen fra Herzogs kontor.

– Utmerket møte

– I forrige uke møtte jeg og hadde en svært lang samtale med kongen av Jordan. Jeg var i palasset hans en hel kveld. Det var et utmerket møte, sier Herzog i et klipp fra et intervju som israelsk fjernsyn viste lørdag. Intervjuet i sin helhet blir kringkastet søndag, dagen før det jødiske nyttåret starter.

Torsdag møtte kong Abdullah palestinernes president Mahmoud Abbas på et trilateralt møte i regi av Egypts president Abdel Fattah el-Sissi. De tre diskuterte en tostatsløsning i konflikten mellom palestinerne og Israel.

Jordan og Egypt er det eneste to landene med grense til Israel som har skrevet under på fredsavtaler med Israel.

Styrker forholdet

Israel og Jordan inngikk fredsavtale i 1994 og har nære sikkerhetspolitiske bånd. Men det diplomatiske forholdet har vært under press de siste årene da Benjamin Netanyahu var statsminister. Kritikere anklaget ham for å ha latt forholdet til Jordan sakke akterut og i stedet fokusere på bedring av forholdet til andre land.

Men kort tid etter at Bennett overtok statsministervervet etter Netanyahu i juni, dro Bennett til Amman for å møte kong Abdullah.

I juli inngikk de to nabolandene en avtale som lar Israel selge 50 millioner kubikkmeter vann årlig til Jordan, i tillegg til de 55 millioner kubikkmeterne som landet allerede gir gratis til Jordan. Som del av denne avtalen, får Jordan øke sin eksport til palestinerne på Vestbredden.