Biden besøker stedene for 11. september-angrepene

Arkivfoto som viser røyk og flammer fra World Trade Center der kaprere styrtet to passasjerfly. Foto: Chao Soi Cheong / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden skal minnes 20-årsdagen for 11. september-angrepene ved å besøke alle tre steder som ble angrepet.

Sammen med førstedame Jill Biden skal presidenten hedre og minnes livene som gikk tapt for 20 år siden, opplyser Det hvite hus.

Paret skal delta i seremonier i New York City, der World Trade Centers tvillingtårn på Manhattan ble angrepet med to passasjerfly, i Shanksville i Pennsylvania der kaprere styrtet et fly i bakken, og i Arlington i Virginia der flykaprere rammet forsvarsdepartementet Pentagon.

2.977 mennesker ble drept i Al-Qaidas terrorangrep 11. september 2001.