Britisk sjåførmangel fører til vaksineforsinkelser

NTB

Omfattende mangel på lastebilsjåfører etter brexit fører til en flere ukers forsinkelse i leveringen av årets influensavaksiner i Storbritannia.

Helsemyndighetene sier at kampanjen med gratis influensavaksine til 35 millioner mennesker er enda viktigere i år etter at nedstengningene på grunn av coronapandemien undertrykket influensasmitten i fjor.

Legemiddelgrossisten Seqirus sier at leveringen av vaksiner blir to uker forsinket i England og Wales. Dermed blir vaksinasjonskampanjen også forsinket.

Storbritannia har i sommer slitt med stor mangel på lastebilsjåfører etter at titusener av sjåfører reiste fra landet etter brexit da de ikke fikk forlenget oppholdstillatelsen.

Pandemien har også ført til forsinkelser og lange køer for briter som vil ta utvidet sertifikat for lastebil, og til at utenlandske sjåfører ikke får komme inn i landet igjen. Ifølge nylige beregninger mangler Storbritannia rundt 100.000 lastebilsjåfører.

Sjåførmangelen har ført til delvis tomme butikkhyller i supermarkeder over hele landet, til at hundrevis av puber har gått tom for øl, og til at store restaurantkjeder som KFC og McDonald's må fjerne mat fra menyene fordi de ikke får forsyninger.