Lederen av afghansk motstandsgruppe vil fortsette kampen

NTB

Lederen av gruppa som kjemper mot Taliban i Panjshirdalen, Ahmad Massoud, kunngjør at han fortsetter kampen.

– Vi vil aldri gi opp kampen for Gud, frihet og rettferdighet, skrev lederen av Den nasjonale motstandsfronten på sin Facebook-side lørdag.

– Folket gir seg ikke og er ikke redd for trusler, skrev han videre og viste både til krigerne i Panjshirdalen og til kvinnene som demonstrerte mot undertrykkingen de frykter fra Taliban i Herat.

Massoud stadfester sin fortsatte kampvilje etter at det fredag gikk ubekreftede rykter om at Panjshirdalen var erobret av Taliban og motstandslederne hadde flyktet til utlandet.

Tidligere visepresident Amrullah Saleh, også en av frontens ledere som sier han for tiden bor i sin hjemprovins i Panjshirdalen, ga også lyd fra seg i et Twitter-melding fredag kveld og sa at motstanden mot Taliban fortsetter.

Han benekter meldinger om at han skulle ha flyktet, men erkjenner at situasjonen er vanskelig.

Harde kamper

I fem dager har det vært harde kamper mellom Taliban og opposisjonskrigere i Panjshirdalen, den eneste delen av Afghanistan som Taliban ennå ikke har kontroll over.

Ifølge BBC har Taliban innledet en offensiv for å erobre dalen, og hundrevis av mennesker er drept. Lørdag var det angivelig fortsatt kamper.

Fredag ble det meldt at dalen var falt, men en beboer i dalen avviste det overfor AFP, og Taliban har heller ikke hevdet at de har tatt kontroll over dalen.

I Kabul ble det feiret med skyting i været da meldingene om erobring av Panjshir kom, og to personer ble drept og et titall såret av kulene.

Betydelig arsenal

Korte samtaler om en fredelig løsning har slått feil, og Talibans tilbud til Massoud om en plass i den kommende regjeringen er avvist.

Krigere i Den nasjonale motstandsfronten, som består av militser av Taliban-motstandere og tidligere regjeringssoldater, har trolig bygd opp et betydelig våpenarsenal i dalen.

Taliban-vennlige nettsteder viste fredag videoer av Taliban-soldater med stridsvogner og annet utstyr de angivelig hadde erobret, og tvitring antydet at Paryan-distriktet i dalen var falt og gjenerobret, men ikke noe av dette kunne bekreftes.

Senter for motstand

Panjshirdalen nord for Kabul var senter for motstanden også mot de sovjetiske okkupasjonsstyrkene på 80-tallet og det forrige Taliban-regimet under ledelse av Massouds legendariske far Ahmad Shah Massoud, som ble drept i 2001.

Den trange dalen er lett å forsvare og vanskelig å erobre utenfra, men den er også svært isolert, og det er vanskelig å få inn forsyninger.