Nicaragua tiltaler presidentkandidater for forræderi

Cristiana Chamorro, som er opposisjonens fremste presidentkandidat ved valget i Nicaragua i oktober, sitter i husarrest og etterforskes for hvitvasking. Foto: Esteban Felix / AP / NTB

NTB

Tre presidentkandidater i Nicaragua stilles for retten for forræderi, og toppkandidaten Cristiana Chamorro tiltales for hvitvasking av penger.