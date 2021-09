Jair Bolsonaro om sin egen skjebne: – Enten blir jeg arrestert, drept eller så vinner jeg valget

Brasils president Jair Bolsonaro tror enten at han vinner det kommende presidnetvalget, eller at han blir drept. Han anser det som minst sannsynlig at han havner i fengsel.

Brasils president tror det vil gå én av tre veier i neste års presidentvalg.

Det var under et intervju at Brasils president Jair Bolsonaro kom med den noe dystre spådommen om sin egen fremtid.

– Jeg ser tre alternativer for min egen fremtid, jeg blir enten arrestert, drept eller så vinner jeg valget, sa den omstridte presidenten i en tale som ble sendt direkte på sosiale medier.

– Det finnes ingen mann som skremmer meg

Han har imidlertid minst tro på at han skal havne i fengsel.

– Jeg er ganske sikker på at det første alternativet, altså fengsel, ikke kommer til å skje. Det finnes ingen mann som skremmer meg og jeg er fullt klar over hva jeg gjør, fortsatte Bolsonaro, som ikke har latt seg skremme til tross for at han ble knivstukket i magen under et valgmøte i 2018, skriver CNN.

Bolsonaros håndtering av pandemien har skapt mye sinne blant folket i Brasil. Det søramerikanske landet er blant de hardest rammede i verden, med over 20 millioner smittetilfeller og over en halv million dødsfall. Bolsonaro ble selv smittet, og hevder at han ble frisk av malariamedisinen hydroxyklorokin. Siden har flere tatt til gatene i protest og krever riksrettssak.

– Vi står overfor en krise

Bolsonaro har likevel tro på at han skal vinne det kommende valget, og har valgt å rette fokuset over på klima.

– Vi står overfor den største vannkrisen i Brasils historie, og det kan komme til å påvirke jordbruksnæringen fremover, men vi må tro at det, i Guds vilje, vil falle regn i september og oktober, sier Bolsonaro.

Ifølge de første meningsmålingene har Bolsonaro falt i popularitet og havnet langt bak motstanderen Luiz Inacio Lula da Silva, som var president fra 2003 til 2011.