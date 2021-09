Turområde stengt etter funn av «ukjent farlig substans»

Familiedødsfallene i California:

Etterforskere har ennå ikke klart å fastslå hvorfor en familie på tre og hunden deres omkom mens de var på tur i Sierra nasjonalpark i California.

Nå er området stengt for all ferdsel etter funn av det de omtaler som «ukjent farlig substans».

Det var 15. august at ekteparet John Gerrish (45) og Ellen Chung (30) tok med seg deres ett år gamle datter Miju og hunden Oski på dagstur i Sierra nasjonalpark.

De hadde nylig flyttet til Mariposa som ligger like ved, etter å ha forelsket seg i området. Det turvante paret tok ofte med seg datteren sin på tur, forteller parets venner.

– John elsket å vise og fortelle Miju om all slags planter og dyr. Hun forsto det ennå ikke, men han ville likevel forklare alt til henne, forteller Sidney Radanovich, en venninne av paret til Fox2 Detroit.

Gerrish funnet sittende med datteren på fanget

Tirsdag 17. august, to dager etter paret la ut på tur, gikk politiet ut offentlig med den tragiske nyheten om at familien var funnet omkommet langs turstien Savage Lundy. Gerrish, Chung, ett år gamle Miju og hunden Oski hadde på uforklarlig vis mistet livet.

De hadde ingen synlige skader og obduksjonsrapporten ga ingen klarhet i hvorfor alle brått hadde omkommet.

Ifølge Washington Post ble Gerrish funnet sittende med datteren Miju på fanget og hunden Oski ved siden av dem, og et stykke lengre opp i stien ble Chung funnet liggende.

Dehydrering ble tidlig avskrevet siden det fortsatt var vann i ekteparets flasker, og slangebitt ble ansett som svært usannsynlig da det ville krevd at alle tre menneskene og hunden hadde blitt bitt.

I dette området av Sierra nasjonalpark ble familien funnet omkommet.

Mistanke om forgiftning

Etterforskerne ble tidlig gjort oppmerksom på et funn av giftige alger som nylig hadde blitt påvist i området.

Bare uker før dødsfallene fant sted gikk myndighetene ut og advarte folk mot å bade og drikke fra elven langs Savage Lundy-stien.

«De giftige algene kan være farlige for mennesker og dyr», skrev The California Department of Fish and Wildlife 13. juli. Folk ble advart mot å bade og drikke fra elven. Det vites ikke om familien har drukket fra vannet.

Vannet i parets flasker er sendt videre til testing, men de anser det som lite sannsynlig at de har fått i seg nok vann til å forårsake plutselig død uten oppkast og tegn til forgiftning.

Kullosforgiftning fra nærliggende gruver ble også et aktuelt tema tidlig i etterforskningen og området ble sperret av, men dette ble senere avfeid og området ble gjenåpnet.

Området stengt på ny

Nå er området nok en gang stengt for offentlig ferdsel frem til 26. september, grunnet funn av «unknown hazards», altså funn av en ukjent farlig substans, langs Savage Lundy hvor familien ble funnet, skriver The Guardian.

– Vi har besluttet å stenge området langs Merced River for å beskytte befolkningen fra potensielle farer. Det vil forbli stengt til vi med sikkerhet vet at området er trygt, skrev US State Department of Agriculture på sin nettside 28. august.

Politiet og myndigheter har ikke gått ut offentlig med nøyaktig hva de betegner som «unknown hazards», eller hva de har funnet i området.

Det er blitt tatt blodprøver fra familien og hunden i håp om å finne ut av hva som har forårsaket dødsfallene, men de står enn så lenge uten svar.