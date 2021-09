Kuldebølge i Texas kan kobles til varmere Arktis

NTB

Planeten blir varmere. Men det betyr ikke at vintrene bare blir mildere. Kuldebølgen i Texas sist vinter kan være en effekt av den raske oppvarmingen i Arktis.

Texas er kjent for vide ørkenområder og sterke varmebølger. Men i februar ble delstaten rammet av en kuldebølge med is og snø som førte til at strømnettet brøt sammen.

At ekstremvær som kraftig nedbør og hetebølger blir vanligere med klimaendringene, er det full enighet om. Større uenighet er det om klimaendringene også kan føre til mer intense kuldebølger.

Det er det forskere fra University of Massachusetts Lowell undersøker nærmere i en studie som er publisert i tidsskriftet Science.

Ved hjelp av observasjonsstudier og en klimamodell tror de at de finner støtte for en kobling mellom den raske oppvarmingen i Arktis, variasjoner i den stratosfæriske polarvirvelen og ekstremt vintervær som det som rammet Sørstatene og Texas.

Som en karusell av arktisk luft

For å forstå kuldebølger som inntreffer fra tid til annen bedre, retter forskerne blikket mot den stratosfæriske polarvirvelen.

Den er som en karusell av arktisk luft som snurrer over Nordpolen, særlig om vinteren. Den holder vanligvis den kalde lufta på plass, men blir det forstyrrelser, kan det fort merkes andre steder.

I studien påviser de at polarvirvelen de siste 40 årene er blitt stadig mer langstrakt, noe de mener kan øke forutsetningene for kuldebølger på steder som Texas.