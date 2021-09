George W. Bush åpner opp om de dramatiske første timene etter 9/11-terroren

Den tidligere presidenten angrer ikke på valgene han tok både da angrepet skjedde, og USAs påfølgende invasjon av Afghanistan for 20 år siden.

– Jeg tok noen store valg. Valgene var med utgangspunkt i at Amerika var i krig. De valgene ble ikke tatt i raseri, de var kun tatt med ett mål i sikte: å beskytte det amerikanske folket. Jeg tror jeg handlet riktig, sier den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush (75) i en fersk dokumentar fra BBC om 20-års markeringen for terroraksjonen som rammet USA.

Trodde det var en pilotfeil

Han fikk den første beskjeden om at et fly hadde krasjet inn i ett av tvillingtårnene i New York mens han var på vei til barneskolen Emma E. Booker i Florida for å fremme en ny læreplan.

– Først trodde jeg det kun var en pilotfeil. Jeg kunne ikke tenke meg noe annet enn at en elendig pilot hadde mistet kontrollen, sier presidenten i dokumentaren.

Han hadde fått en sikkerhetsbriefing av CIA tidligere samme morgen, men der sto det ikke noe om terrorfare. Fokuset var for det meste på hendelsene på Vestbredden og i Gaza.

Karl Rove, en seniorrådgiver for presidenten husker at han fikk beskjed fra assistenten sin, som satt i Det hvite hus om at noe hadde skjedd i New York.

– Jeg gikk bort, presidenten var rundt tre meter unna, og fortalte ham det jeg visste. Han hadde et spørrende blikk i ansiktet og sa: Få tak i flere detaljer, sier Rove. På det tidspunktet visste de ikke at det var et passasjerfly som hadde rammet det ene tvillingtårnet på Manhattan, bare at det var et fly. Presidenten ba om at New York måtte få all den bistand de måtte be om.

Ville hindre panikk blant barna

LEGENDARISK BILDE: Stabssjef i Det hvite hus Andrew Card hvisker til George W. Bush at nok et fly hadde krasjet inn i World Trade Center 11. september 2001 mens den daværende presidenten besøkte en skole. Presidenten ble sittende i syv minutter før han forlot klassen. Les mer Lukk

Etter at det andre flyet hadde krasjet i det andre tvillingtårnet, ble presidenten informert av stabssjef Andrew Card, mens han satt og hørte på barna som leste høyt på barneskolen. Øyeblikket ble en viktig del av Michael Moores dokumentar «Fahrenheit 9/11» om angrepet, der man kan se at presidenten blir sittende og høre på barna i syv minutter etter å ha fått beskjeden om at landet er under angrep. Han ventet til seansen var over før han forlot lokalet med sikkerhetsvaktene.

Bush selv har flere ganger senere uttalt at han ble sittende for å holde roen og ikke skape panikk blant barna. Avgjørelsen har vært debattert i 20 år og er av mange sett på som et symbol på en lammet president som ikke vet hva han skal gjøre mens landet er under angrep.

«Angel er neste mål»

Presidenten ble omsider fraktet over i ventende Air Force One, presidentflyet. Der kom det inn meldinger om at presidentens fly også var et mål for terroristene.

– Det kom inn en melding til en av operatørene som sa at «Angel er neste mål» Angel var kodeordet til Air Force One, forteller Bush til BBC. Han og administrasjonen ble overrasket over dette da Angel ikke var et kjent kodeord for presidentflyet i offentligheten. En av hans støttespillere sier at de fikk et grøss gjennom ryggen da beskjeden kom.

– Da vi fant ut at presidenten var et mål, så tar vi ingen sjanser. Vi fjernet alle våpnene og vi tror vi har gjort alt vi kan, men man vet jo aldri, sier Dave Wilkinson, som da var en av presidentens Secret Service-livvakter.

Daværende visepresident Dick Chaney (til vesntre). og president George W. Bush diskuterer sammen med andre sikkerhetsstrateger i presidentens bunker i timene etter terrorangrepet 11. september 2001. Les mer Lukk

Paranoia i presidentflyet

Presidentfly-pilot Mark Tillman ga instrukser om at ingen personer skulle få komme opp til andre etasje i Boeing 747-flyet, der pilotene og presidenten sitter.

– Vi satte agenter oppe ved presidentens kabin for å sørge for at ingen kunne komme opp til den fremre delen av flyet. Selv ikke de høyest rangerte Hvite hus-arbeiderne fikk komme frem, med mindre presidenten selv ba om å få prate med dem, sier Wilkinson.

– Tenk deg det, i den innerste sirkelen, av den innerste sirkelen og så er piloten bekymret for at noen i presidentens sirkel kunne forsøke å utføre en innsidejobb for å ta ned Air Force One, sier Air Fleischer, presidentens daværende pressesekretær.

Fire fly ble kapret i USA 11. september 2001. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center på Manhattan i New York, ett ble styrt inn i forsvarsdepartements hovedkvarter, Pentagon-bygningen, i Washington D.C, og det fjerde styrtet på et jorde ved Shanksville i Pennsylvania.

Se video: Slik skjedde det 11. september 2001

Your browser doesn't support HTML5 video. Slik skjedde det 11. september

Få dager etter terroren sto presidenten på ruinene etter tvillingtårnene, der 2753 mennesker hadde mistet livet og fortalte at han hørte befolkningens ønsker og at de ansvarlige snart ville høre fra USA.

Erklærte krig mot terror

12. september erklærte George W. Bush krig mot terror. Det inkluderte en invasjon av Taliban-styrte Afghanistan, for å jage ut Al Qaida-nettverket, som sto bak terrorangrepet 11. september 2001.

På spørsmål om han mener at valgene han gjorde etter terrorangrepet gjorde verden til et tryggere sted, svarer den tidligere presidenten:

– Du vet, det ble ikke flere angrep på USA.

– Vi får la historikerne finne ut av alt det der. La oss si det slik; Jeg er komfortabel med valgene jeg tok, sier Bush.

Nylig avsluttet president Joe Biden den 20 år lange amerikanske engasjementet i Afghanistan. Uttrekningen av styrker ble alt annet enn smertefri, da Taliban med lynangrep raskt gjentok kontroll over landet, inkludert hovedstaden Kabul. Tusenvis av lokale allierte og minst 1000 amerikanske innbyggere har blitt stående igjen i landet etter at evakueringen tok slutt mandag 30. august.

Tidligere i august sa Bush i en felles uttalelse med kona Laura at de var dypt triste over hendelsene som utspant seg i Afghanistan.