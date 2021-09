Uværet Ida herjer øst i USA – unntakstilstand i flere delstater

En bil står under vann utenfor Philadelphia onsdag. Foto: Charles Fox / The Philadelphia Inquirer via AP / NTB

NTB

Uværet Ida, som tidligere i uka rammet det sørlige USA, herjer nå langs østkysten. Tusenvis er evakuert, og det er unntakstilstand i New Jersey og New York.

Flere deler av storbyen New York er oversvømt, og T-banen måtte stanses natt til torsdag. Kun nødetatene fikk lov til å ferdes i gatene på ettermiddagen lokal tid.

Onsdag kveld kom det 8 cm regn i Central Park på én time, noe som var ny rekord med klar margin.

Delstatene New York og New Jersey har begge erklært unntakstilstand. Det har også ordfører Bill de Blasio i byen New York. TV-kanalen NBC melder at til sammen seks mennesker er omkommet.

Demning nær bristepunktet

I nærheten av byen Johnstown i Pennsylvania har vannstanden ved en demning blitt så høy at tusenvis har måttet evakuere, etter at det i enkelte områder har falt nesten 13 centimeter regn.

Byen ble i 1889 rammet av en stor flom som førte til at en demning brast. Den gang omkom 2.200 mennesker da store vannmasser kom fossende inn i et tettbygd strøk.

Stengte veier og strømløse boliger

En mann pumper vann ut av en oversvømt kjeller utenfor Pittsburgh. Foto: Gene J. Puskar / AP / NTB

Andre steder i Pennsylvania har Ida ført til at et stort antall skoler og forretninger har måttet stenge dørene. Rundt 150 veier er stengt, og også på mange andre er det nå umulig å kjøre.

Rundt 18.000 kunder er uten strøm, 12.000 av dem sentralt i Pennsylvania.

Uværet fortsatte østover onsdag kveld, og værtjenesten NWS har bekreftet at minst én tornado har oppstått. I sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer av boliger som er rasert av vinden, samt tak som har løsnet fra bygg sør i New Jersey, like ved grensa mot Pennsylvania.

Unntakstilstand i New Jersey

New Jersey-guvernør Phil Murphy har erklært unntakstilstand. I byen Lambertville har innbyggere lagt ut bilder i sosiale medier av store vannmengder i gatene og biler som er under vann.

I Virginia har nesten 20 boliger blitt skjøvet av grunnmuren av springflo, og flere campingvogner ble tatt av vann vest i delstaten.

Tornadovarsel

Taket har blåst av et hus i New Jersey. Uværet Ida har ført til sterk vind og store mengder regn. Foto: Tom Gralish / The Philadelphia Inquirer via AP / NTB

I New York-bydelen Bronx er det lagt ut video av flere biler som er helt eller delvis under vann. Det er utstedt tornadovarsel både her og en rekke andre steder i regionen.

Også flyplassen Newark er hardt rammet. I en uttalelse heter det at det er «alvorlig flom» på flyplassen, og det har blitt lagt ut video i sosiale medier av store vannmengder inne på flyplassen. Alle flyginger er midlertidig satt på vent.

I Massachusetts lenger nord er det utstedt farevarsel for springflo i Boston og store deler av delstaten, skriver Boston Herald.

Den neste tropiske stormen, Larry, er allerede på vei over Atlanterhavet. Den spås å bli en større tropisk orkan i løpet av lørdagen.