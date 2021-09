Unntakstilstand i New York etter ekstremværet Ida

Uværet herjer i New York.

NTB

Guvernør Kathy Hochul erklærer unntakstilstand i den amerikanske delstaten New York som følge av ekstremværet Ida.

Uværet har ført til kraftig regn og flom i store deler av delstaten.

Bilder fra bydelen Queens viser oversvømte gater, og på en T-bane-stasjon på Manhattan fosser det inn vann.

Operatørselskapet MTA skriver at det er «ekstremt begrenset» hvor mye av tjenesten som er tilgjengelig og at mye er stanset som følge av uværet, skriver New York Times.

I bydelen Bronx er det lagt ut video av flere bilder som er helt eller delvis under vann, og det er utstedt tornadovarsel.

Også flyplassen Newark er hardt rammet. I en uttalelse heter det at det er «alvorlig flom» på flyplassen, og det har blitt lagt ut video i sosiale medier av store vannmengder inne på flyplassen. Alle flyginger er midlertidig satt på vent.

I Massachusetts lenger nord er det utstedt farevarsel for springflo i Boston og store deler av delstaten, skriver Boston Herald.

Også i New Jersey er det erklært unntakstilstand.

Ida rammet delstaten Louisiana som en svært kraftig orkan i helgen.