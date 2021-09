Podkaststjerna Joe Rogan har fått covid-19

NTB

Podkaststjerna Joe Rogan (54), som har uttrykt skepsis til koronavaksinene, har fått påvist covid-19, skriver New York Times.

Rogan testet positivt etter å ha opptrådt i Florida, der smittetrykket er høyt. Han begynte å få symptomer lørdag, skriver avisa.

Rogan møtte motbør i fjor da han sa på podkasten sin at unge, friske mennesker ikke trengte å vaksinere seg mot covid-19. Podkasten er en av verdens mest populære.

– Gjennom natta fikk jeg feber og jeg begynte å svette, og jeg visste med en gang hva som var i gjære, sier han i en video på sin Instagram-profil.

Rogan sier han har blitt behandlet med en rekke medikamenter, blant dem ivermectin, som ofte brukes til å fjerne parasitter fra dyr. Det amerikanske legemiddeltilsynet FDA har bedt folk om å ikke brukte det til behandling mot covid-19, etter å ha fått inn meldinger om at folk har blitt svært syke etter å ha tatt ivermectin, som var ment til behandling av hester.

Rogan nevnte i tillegg steroidet prednison og et «vitamindrypp». Han sier at han var i svært dårlig form søndag, men at han onsdag følte seg ganske bra.

– Et inderlig takk til moderne medisin, som har gjort meg frisk så fort og enkelt, sier Rogan i videoen.