Avsløring: Joe Biden med innrømmelse til Afghanistans eks-president

I en 14 minutter lang telefonsamtale skal USAs president ha forsøkt å overbevise Afghanistans daværende leder om å endre synet på erkefienden Taliban.

Det skriver Reuters.

Biden er under enormt press etter det amerikanske uttoget fra Afghanistan. Flere av kritikerne har slaktet Bidens strategi og ledelse, og enkelte har krevd hans avgang.

Selvmordsbomberen som tok med seg mer enn 170 uskyldige sivilie og 13 amerikanske soldater i døden ved den militære flyplassen i Kabul, vil for alltid være risset inn i historiebøkene.

Ydmykelsen av USA, og den panikkartede evakueringen etter at Taliban overkjørte regjeringsstyrkene, nesten uten å løsne skudd, sendte sjokkbølger verden over etter 20 års krigføring.

Nå kommer det stadig nye opplysninger om spillet i kulissene før Talibans seier var et faktum.

– Kampen mot Taliban går ikke bra

Ifølge Reuters skal Biden ha samtalt med Afghanistans tidligere president Ashraf Ghani 23. juli. Innholdet i denne samtalen er nå lekket.

Ett av Bidens hovedbudskap skal ha vært tilnærmingen til Taliban. Ifølge lekkasjen snakket USAs president varmt om behovet for å endre verdens syn på hvordan kampen mot Taliban skal fortsette.

– Jeg vet ikke om du er klar over det, men oppfatningen rundt om i verden og i deler av Afghanistan, er at kampen mot Taliban ikke går bra, sier Biden i telefonsamtalen.

– Du har helt klart det beste militæret

Taliban gjennomførte en lynkrig og erobret hele Afghanistan i løpet av svært kort tid. Her er Taliban-soldater på patrulje i Kabul. Les mer Lukk

USAs president skal dessuten ha forsikret Ghani om at han var i besittelse av stor militær styrke i møte med Talibans opprøre.

– Du har helt klart det beste militæret. Du har 300.000 godt væpnede styrker mot 70-80.000, og de er klart i stand til å kjempe godt. Vi vil fortsette å gi luftstøtte hvis vi vet hva planen er og hva vi gjør. Og helt til slutten av august, hvem vet hva som skjer etter det, sa Biden.

– Åpenbart i det afghanske folks interesse

Nyhetsbyrået Reuters skal ha kommet på sporet av samtalen via en anonym kilde. Ifølge opptaket oppfordrer Biden den tidligere presidenten om å la forsvarsministeren utarbeide en ny strategi for kampen mot Taliban.

Biden skal deretter ha kommet med løfter om amerikansk bistand dersom Ashraf Ghani gikk med på å endre synet på Taliban.

– Det er åpenbart i det afghanske folks interesse at du lykkes og at du leder landet. Vi vil fortsette å kjempe hardt, både diplomatisk, politisk og økonomisk, for at regjeringen din ikke bare skal overleve, men fortsette og vokse, skal Biden ha uttalt.

Tre uker senere var Kabul erobret av Taliban. Ghani forlot Afghanistan i vanære da han forsto at slaget var tapt. Tilbake i Kabul ble titusenvis av lojale medarbeidere overlatt til seg selv.