EU sysler igjen med ideen om egen hær etter Afghanistan-nederlaget

Tyske soldater på flybasen i Wunstorf etter at evakueringsoppdraget fra Kabul var fullført. Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Kollapsen i Kabul har igjen gjort ideen om en egen utrykningshær for EU aktuell, sier EU-ledere samlet til møte i Ljubljana.

EUs utenriks- og forsvarsministre møtes denne uka for å drøfte EUs befatning med krisen i Afghanistan, og flere sier at EUs avhengighet av amerikanske styrker under evakueringen viste EUs mangel på selvstendighet og handlekraft.

– Kan EU som en global og økonomisk og demokratisk stormakt være fornøyd med en situasjon der vi ikke er i stand til å sikre på egen hånd evakueringen av våre borgere og dem som har hjulpet oss, spør EU-president Charles Michel.

Han sier at EU ikke trenger enda en slik hendelse for å forstå at unionen må bestrebe seg på å være mer selvstendig til å ta beslutninger og ha større kapasitet til å handle.

Avhengig av USA

Da Biden-administrasjonen trakk sine styrker ut av Afghanistan, måtte også Natos styrker, som var avhengig av USAs flystøtte, følge etter.

Uten amerikansk støtte og utstyr kunne ikke europeiske land garantere for fritt leide for sine borgere og sine styrker ut av landet.

EUs utenrikssjef Josep Borrell var inne på det samme som Michel i en kommentar i New York Times i forrige uke.

Der skrev han at USA og Nato sto sammen som aldri før etter 11. september 2001, men da avslutningen på Afghanistan-operasjonen ble planlagt, skjedde det i Washington, og europeerne oppdaget at de var helt avhengig av amerikanske beslutninger.

5.000 soldater

Både Frankrike og Tyskland har i flere år ivret for en EU-styrke, og onsdag sluttet den spanske forsvarssjefen Teodoro López Calderón seg til ideen.

Flere EU-land har tidligere nevnt et tall som 5.000 soldater for en slik styrke, og denne uka viste en EU-kilde til at det var antallet soldater USA brukte til evakuering av flyplassen i Kabul, og som også Frankrike utstasjonerte til kampen mot jihadistene i Sahel.