Vladimir Putin: USAs nærvær i Afghanistan har kun ført til tragedie og tap

NTB

USAs 20 år lange militære innsats i Afghanistan har kun ført til tragedier og tap, sier Russlands president Vladimir Putin.

Putin er kjent for å kritisere vestlige land for å prøve å tvinge deres verdier på ikke-vestlige land. Onsdag sier han at det var en håpløs oppgave å forsøke å tvinge amerikanske normer på det krigsherjede Afghanistan.

– Resultatet er bare tragedier og tap for dem som gjorde dette – for USA – og ikke minst for dem som bor i Afghanistan. Det er umulig å påtvinge noe utenfra, sa Putin på et ungdomsmøte i Vladivostok lengst øst i Russland.

Sist uke sa Putin at Russland ikke vil blande seg inn i Afghanistan og at russiske myndigheter har lært av den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan på 1980-tallet. Russland har signalisert forsiktig optimisme med tanke på den nye ledelsen i landet.

Putin klaget også over at vestlige land forsøker å plassere afghanske flyktninger i sentralasiatiske land som er alliert med Russland.