Stort oljeflak nærmer seg Kypros

Satellittbilde som viser oljeraffineriet i Baniyas tidligere i sommer. Foto: Planet Labs Inc. via AP / NTB

NTB

Et oljeflak er på vei mot Kypros etter et stort utslipp fra et raffineri i Syria.

Tirsdag kveld var flaket om lag 7 kilometer fra den kypriotiske kysten, melder CNN.

I forrige uke opplyste syriske myndigheter at en oljetank med 15.000 tonn drivstoff hadde lekket siden 23. august ved et kraftverk i kystbyen Baniyas, men at utslippet nå er under kontroll.

Nå tyder satellittbilder fra Orbital EOS på at utslippet er større enn antatt. Bildene viser at flaket dekker rundt 800 kvadratkilometer, et område på omtrent samme størrelse som New York City.

Greske myndigheters prognose, basert på simuleringsmodell av oljeflakets bevegelser og meteorologisk data, viser at oljeflaket kan nå odden Apostolos Andreas, Kypros' nordøstligste punkt som ligger om lag 130 kilometer fra Baniyas, onsdag formiddag.

Bilder i sosiale medier har den siste uken vist oljeutslipp i syriske kystområder ved Baniyas og Jableh, og lokalbefolkning har advart om mulig fare for liv i havet. En innbygger i Baniyas sier til CNN at store deler av kysten er blitt forurenset.

– Folk trengte ikke dette. Det er allerede vanskelig å leve her og dette berører livsgrunnlaget for mange familier som nå mister inntekt, sier innbyggeren.

– Regjeringen sendte bare ut mannskap med svamper og vannslanger. De har ikke kapasitet til å håndtere dette. Man kan ikke rengjøre sjøen med svamper, sier vedkommende videre.