Desperate afghanere trygler om hjelp

Flere av dem som er blitt igjen i Kabul, måtte gi opp å komme inn på flyplassen på grunn av kaoset som rådet. Foto: Staff Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps via AP / NTB

NTB

De siste flyene har fløyet, og situasjonen er blitt bare enda mer desperat for dem som ikke kom seg med evakueringsflyene ut av Kabul.

Freshta, som er kunstner og mor til to barn, har lagt seg i skjul, og John, en tidligere tolk, flytter fra sted til sted for å unngå å bli tatt av Taliban. Også Hamid, som var tolk for svenskene, frykter for sitt liv.

Etter at de siste amerikanske soldatene forlot Afghanistan natt til tirsdag etter 20 år i landet, ber afghanerne som ikke greide å komme seg ut, Vesten om ikke å glemme dem.

Freshta er en av dem. To dager før angrepet på flyplassen prøvde den 33 år gamle kunstneren å komme seg med et fransk fly. Men etter å ha ventet lenge i kaoset og skytingen med sin fem måneder gamle baby og fem år gamle datter turte hun ikke oppholde seg ved flyplassen lenger.

Nå ligger hun i skjul hjemme i Kabul. Slektninger kjøper mat til dem, og hun beveger seg minst mulig ut, og da bare med slør.

Farlig å gå ut

– Det er farlig for meg fordi jeg gjorde mye som kunstner, sier hun og fastslår at hun ikke tror et øyeblikk på Talibans forsøk på å berolige befolkningen.

– Vi kan ikke stole på Taliban, sier hun.

Selv er hun i en gruppe som franske kulturarbeidere støtter.

– I 20 år forsøkte vi så mye å gjøre vårt land til en nasjon, å gjøre framskritt. Vårt budskap nå er, vær så snill, tenk på de uskyldige menneskene som ikke har noen vei ut, sier Freshta, som har et annet navn.

Hittil har hun ikke villet forlate Afghanistan, der hun holdt på med utstillinger og andre prosjekter. Men etter at det ble klart at Taliban var på vei tilbake, bestemte hun seg for å prøve å komme seg til India, noe som ikke lyktes.

Bitter på Romania

John, som fikk sitt kallenavn av Nato-styrkene han tolket for, er bitter over å ha blitt etterlatt.

Han jobbet for de rumenske styrkene, men Romania har bare evakuert fem afghanere som jobbet for dem, trass i at landet hadde stor tilstedeværelse i Afghanistan, med 1.800 soldater på det meste.

Trass i at Taliban har lovet amnesti, sier John at de nå går fra dør til dør for se etter tolker. Han klarte ikke å komme seg til flyplassen på grunn av kaoset og forsøker å holde håpet oppe ved å flytte fra sted til sted.

Taliban har god info

Hamid, som er en av de svenske tolkene som fortsatt er i Afghanistan, sier de frykter for sitt liv.

– Jeg tør ikke gå ut noe særlig. Men av det jeg hører, virker folk forvirret, skuffet og urolige for framtiden, sier Hamid.

Han sier at Taliban har satt opp veisperringer for å kontrollere biler, og at de leter etter folk som jobbet for de internasjonale styrkene.

Det har gått over ti år siden Hamid, som egentlig heter noe annet, arbeidet som tolk for de svenske styrkene i Mazar-e-Sharif. Men Taliban vet.

– Taliban har god informasjon og gode kilder. Jeg vet ikke hvordan, men de vet hvem jeg er. Før jeg rømte til Kabul, var de hos min nabo i Mazar og spurte etter meg. Det var bare flaks at jeg ikke var hjemme, sier han.

Kone og barn etterlatt

For Mahdi, en annen som var tolk for Sverige, består dagene av åndeløs og nervøs venting. Han kom selv til Sverige for tre år siden, med løfte om at familien skulle følge etter.

Men fortsatt er kone og barn i Kabul. Hun var en av dem som hadde fått klarsignal til å reise, men i kaoset som rådet, gikk det ikke som planlagt.

– Før hun en gang var klar over hvor bussene til flyplassen gikk, var de overfylt. Det var 150 personer på en buss som hadde plass til 50, og mange av dem hadde ikke engang papirer, sier Hamid.

Å ta seg fram til flyplassen på egen hånd var umulig, og nå bor hun og barna hos slektninger i Kabul, frustrert og redde.

Nå som det ikke lenger er mulig å forlate Kabul med fly, setter de tidligere tolkene sitt håp til at Sverige, som Tyskland, skal inngå en avtale med Usbekistan eller andre naboland for å åpne grensene for tolker og andre tidligere lokalansatte.

Bekymret for kusinene

I Wien prøver den 26 år gamle legen Sima Mirzai å vekke verdens samvittighet for dem som ble igjen.

Selv kom hun til Østerrike som seksåring da familien, som er sjiamuslimske hazarer, flyktet fra Taliban på 1990-tallet.

Nå forsøker hun å hjelpe to kusiner med å flykte.

– De er i stor fare. Taliban leter etter dem, de fant navnene deres på kontoret til den amerikanske organisasjonen de jobbet for, sier hun.

Mirzai fordømmer det hun kaller den umenneskelige og skammelige holdningen til østerrikske politikere som sier de ikke vil ta imot flere afghanske flyktninger.