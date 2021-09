UNHCR ber verden ta et humanitært ansvar i den afghanske flyktningkrisen

Her sitter sivile afghanere om bord i forsvarets C-130J Hercules transportfly før takeoff fra Hamid Karzai International Airport tidligere denne måneden. Nå har evakueringen fra Kabuls flyplass opphørt, men det har ikke flyktningkrisen i landet. Nå som flyplassen er stengt forsøker mange afghanere å ta seg over grensen til nabolandene. Foto: Forsvaret / NTB

NTB

Titusenvis av mennesker flykter nå daglig fra Afghanistan via landeveien. Før årets slutt kan en halv million ha forlatt landet, advarer FN.

Afghanere lar seg ikke stoppe av at flyplassen i Kabul er stengt. De tar landeveien fatt og krysser grensen til Pakistan.

UNHCR advarer om at verden står foran en stor humanitær krise. FN-organisasjonen frykter at krisen i landet bare vil bli verre framover – og at nærmere en halv million vil flykte ut av landet innen årets slutt.

Spørsmålet er nå hvordan verden kommer til å reagere på krisen. EU vil gi støtte til Afghanistans naboland for at de skal ta seg av flyktningene etter Talibans maktovertakelse. Slik skal en flyktningbølge til Europa unngås. Også Norge stiller seg bak et slikt tiltak.

Må være solidariske

UNHCR ber verden være solidarisk.

– Det er et stort behov for alternative flyktningmottak. Flere land må være med å ta det humanitære ansvaret, oppfordrer FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

– Tragedien som utspiller seg etter at evakueringen fra flyplassen i Kabul opphørte, vil ikke være like synlig. Men tragedien vil være like sterk for afghanerne. Vi må ikke snu ryggen til dem, lyder oppfordringen.

Mange flyktninger fra før

Før Taliban inntok Kabul var allerede store grupper på flukt internt i Afghanistan.

23. august i år var over 550.000 afghanere blitt tvunget bort fra sine hjem, viser tall fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR.

Etter Talibans maktovertakelse har situasjonen forverret seg kraftig. Tusenvis la på flukt som følge av kamphandlingene da Taliban rykket fram.

Antallet mennesker som daglig tar seg over grensen fra Spin Boldak i Afghanistan til Chaman i Pakistan har steget fra rundt 6.000 til 20.000 den siste tiden. Det melder den britiske avisen The Guardian.

Pakistan – sammen med Iran – er det landet som de siste årene har tatt imot det største antallet flyktninger fra Afghanistan. De to landene huser nå over to millioner afghanere.

Fortvilet situasjon

En park i Kabul viser en flik av den brutale virkeligheten mange nå opplever. Bare i denne parken i hovedstaden har flere hundre familier slått seg ned i den stekende sola. De har lite å hjelpe seg med.

– Jeg føler meg svært dårlig. Jeg har hodepine, jeg er sulten, fortalte en medtatt Zhaida Bibi til nyhetsbyrået Reuters nylig.

Hun og hennes slektninger håper å få hjelp. Men Taliban har sagt at de ikke vil gi dem mat, fordi det vil føre til at enda flere mennesker strømmer til. De vil at flyktningene skal reise tilbake til hjemmene sine.

Rammet av tørke

Det er ikke bare Talibans maktovertakelse som har ført til den fortvilte flyktningsituasjonen i landet.

Landet er også hardt rammet av tørke, noe som har gjort matsituasjonen for mange vanskelig.

FNs matprogram, FAO, peker på behovet for omfattende landbruksstøtte til landet.

– Vi må ikke glemme tørken og den vanskelige situasjonen bøndene befinner seg i. Hvis vi ikke lykkes med å hjelpe de områdene som er hardest rammet av tørken, blir enda flere mennesker tvunget til å forlate hjemmene sine, sier generalsekretær i FAO, Qu Dongyu.

FAO opplyser at rundt sju millioner av landets drøyt 38 millioner innbyggere, er avhengige av jorda eller husdyr.

Det er mange afghanere som har flyktet fra krigshandlingene som ønsker å vende hjem igjen etter at Taliban nå har tatt over makten. Men da må mange få hjelp til å starte opp på nytt igjen.