USAs to store trygdeprogrammer går snart tom for penger

NTB

USAs to store trygdesystemer, Social Security og Medicare, er hardt rammet av pandemien og eldrebølge og går snart tom for penger.

De to programmene, som blant annet står for pensjon og helsetjenester for eldre, er under sterkt finansielt press fordi millioner av boomere i etterkrigsgenerasjonen går av med pensjon, og som følge av pandemien.

I en rapport fra programmenes styrer tirsdag går det fram at Social Security vil være tom for penger ett år før tidligere beregnet. I så fall vil programmet ikke kunne betale ut full pensjon etter 2034.

Medicare ventes å ha brukt opp sine reserver allerede i 2026, slik som tidligere beregnet.

– Finansene til begge programmene er sterkt rammet av pandemien og den økonomiske nedgangen i 2020, heter det i rapporten.

Den viste til at sysselsetting, inntjening, renter og økonomisk vekst stupte i annet kvartal i fjor som følge av pandemien, og at det er for tidlig å si hva langtidseffektene blir på de to programmene.

Når Social Security er gått tom for penger, kan staten betale 78 prosent av pensjonen og andre trygder direkte fra statskassa.

Men en så stor reduksjon vil trolig føre til politisk opprør, og Kongressen ville uten tvil lete etter måter å betale fullt ut på, enten ved skatteøkninger eller gjennom statlige låneopptak.