Biden: Evakueringen var en suksess

NTB

President Joe Biden sier at evakueringen fra Kabul var en suksess, og at han ikke hadde noe annet valg enn å trekke USA ut.

I en tale til det amerikanske folk tirsdag, dagen etter at det siste amerikanske flyet lettet fra Kabul, kalte Biden tilbaketrekningen en enorm suksess.

Han kalte evakueringen den største evakueringsoperasjonen noensinne. 5.500 amerikanere og over 100.000 andre ble fløyet ut på 17 dager.

Biden er blitt kritisert for at evakueringen var kaotisk, men påpekte at det var uunngåelig at den endelige tilbaketrekningen ville preges av vold, uansett hvor godt planlagt den var, og uansett hvem som sto for den.

Han understreket samtidig at han er fast bestemt på å hjelpe de få amerikanerne som fortsatt er i Afghanistan, med å komme seg ut hvis de vil.

– For dem er det ingen siste frist, sa han.

Bundet av Trumps avtale med Taliban



Men Biden understreket også at han ikke hadde noe annet valg enn å trekke USA ut av Afghanistan etter at hans forgjenger Donald Trump avtalte tilbaketrekningen med Taliban.

Biden viste til at Trump avtalte med Taliban at USA skulle ut innen 1. mai, og at Trump ikke hadde fått noen løfter fra Taliban om samarbeid med den afghanske regjeringen, kun at de ikke skulle angripe USAs styrker.

Tvert imot godkjente Trump at 5.000 fanger, inkludert Taliban-ledere, skulle løslates, og de er nå er blant dem som leder landet, sa han.

Valget var mellom å trekke seg ut og å trappe opp krigen igjen med titusener av soldater, sa Biden. Om krigen hadde fortsatt i et tredje tiår, ville alle løfter fra Taliban om ikke å angripe vært verdiløse.

Ingen planer om mer uendelig krig

– Det var valget: Jeg hadde ingen planer om å forlenge denne uendelige krigen, og jeg hadde ingen planer om å utsette en uendelig utgang, sa han.

– Tiden var kommet til å avslutte denne krigen, sa han og påpekte at USA kun hadde en interesse, nemlig å sikre at det fra afghansk jord aldri igjen skulle rettes angrep mot USA.

– Valget var det beste for Amerika, sa han og viste til at erfaringen hans fra da sønnen Beau tjenestegjorde i Irak, gjorde at han forstår hvor mye det er å be om fra soldatene og deres familier.

Han sa også at krigen kunne vært avsluttet for ti år siden da Osama bin Laden ble drept, og al-Qaida effektivt hindret i å angripe USA igjen.

Advarsel til IS

Biden kom i talen også med en klar advarsel til IS-K som sto bak det massive selvmordsangrepet ved flyplassen der over 100 mennesker, inkludert 13 amerikanske soldater ble drept.

– Vi skal fortsette kampen mot terrorisme i Afghanistan og andre land. Og til IS-K: Vi er langt fra ferdig med dere ennå, sa han.

Han viste til at USA har evne til å angripe trusler fra Afghanistan fra «bortenfor horisonten», altså med militære midler som droner og fly fra andre steder.