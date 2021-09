Sju svarte benådet etter døden for voldtekt av hvit kvinne

NTB

Virginias guvernør Ralph Northam har benådet sju svarte menn som ble henrettet i 1951 for å ha voldtatt en hvit kvinne.

Saken om The Martinsville Seven vakte oppsikt og utløste appeller om nåde verden rundt. Den blir stadig trukket fram som et eksempel på det rasemessige aspektet av dødsstraff.

De sju mennene ble kjent skyldig i å ha voldtatt 32 år gamle Ruby Stroud Floyd som var gått til et svart nabolag i Martinsville i 1949 for å hente penger for klær hun hadde solgt.

De ble i 1951 henrettet i den elektriske stol. Voldtekt kunne den gang straffes med døden.

I fjor ba etterkommerne til de sju Northam om å benåde dem etter døden. I appellen hevdet de ikke at mennene var uskyldige, men viste til at rettssakene var urettferdige, og at straffen var uforholdsmessig streng.

De sier at de sju ikke fikk en rettferdig rettssak, rett og slett fordi de var svarte, og at de ble dømt til døden for en forbrytelse som en hvit mann ikke ville blitt dømt til døden for.