Taliban: USAs nederlag er en lærepenge for andre

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid, her på et bilde fra 17. august, sier Taliban ønsker å ha gode forbindelser med både USA og med resten av verden. Foto: AP / NTB

NTB

Talibans fremste talsmann sier de ønsker å ha et godt forhold til USA og resten av verden, men kaller samtidig USAs nederlag for en lærepenge for andre.

– Gratulerer til Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, sa Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid på en slags pressekonferanse på rullebanen på flyplassen i Kabul tirsdag morgen.

Få timer tidligere hadde den siste amerikanske soldaten forlatt Afghanistan etter en 20 år lang militæroperasjon.

– Vi ønsker å ha et godt forhold til USA og verden. Vi ønsker gode diplomatiske forbindelser med dem alle, la Mujahid til.

Samtidig sa han at USAs nederlag er en kraftig lærepenge for andre som invaderer og for framtidige generasjoner.

– Dette er også en lærepenge for verden.

Mujahid sa videre at en islamsk regjering nå skal opprettes i Afghanistan og at «makten nå er i afghanernes hender».

Kort etter at det siste amerikanske flyet forlot Kabuls internasjonale flyplass, tok talibankrigere kontroll over hele området i triumf tirsdag morgen.

– Gratulerer Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, sa Mujahid for Taliban etter at flyplassen var forlatt av de amerikanske styrkene.

– Vi har skapt historie

Idet det siste amerikanske flyet forlot Kabul, skjøt Taliban-krigere skutt opp i lufta for å feire.

Generalmajor Chris Donahue ble den siste amerikanske soldaten som forlot afghansk jord. Like før midnatt tok en 20 år lang krig slutt. Foto: USAs sentralkommando via AP / NTB Les mer Lukk

– Vi har skapt historie. Den 20 år lange okkupasjonen av Afghanistan av USA og Nato tok slutt i natt, sa Anas Haqqani, en av sjefene i Taliban, på Twitter.

– Jeg er veldig glad og stolt over å kunne oppleve dette historiske øyeblikket etter 20 års jihad, oppofrelser og motgang, sa han.

Kjøretøy kjørte fram og tilbake på rullebanen. Væpnede talibankrigere gikk gjennom hangarene der sju amerikanske CBH-46 transporthelikoptre som det amerikanske utenriksdepartementet hadde brukt under evakueringen, men forlatt ubrukelige, sto igjen.

Etterpå krysset ledere for Taliban rullebanen symbolsk, flankert av soldater fra opprørernes elitetropper.

Kritikk mot Biden

Taliban-krigere med Taliban-flagg i Kabul mandag. Gruppa skjøt skudd i lufta i feiring da det siste amerikanske flyet lettet mandag. Etter 20 år styrer gruppa igjen Afghanistan. Foto: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP / NTB Les mer Lukk

President Joe Biden skal tale til folket tirsdag. Han har fått kritikk for håndteringen av uttrekkingen, særlig for at amerikanere har blitt etterlatt.

Ifølge senator Rick Scott har Bidens avgjørelser ført til at hundrevis er «strandet» i Afghanistan.

– Vi kan ikke utkjempe endeløse kriger, men omfanget og konsekvensene av Bidens fiasko er enorme, sier han.

Kongressmannen Michael Waltz, en tidligere spesialsoldat som tjenestegjorde i Afghanistan, stemmer i.

– I regionen sier de at jihad har vunnet og at demokratiet har tapt. Det er skammelig. Og det kommer til å gjøre USA mer utrygt og at framtidige amerikanske soldater blir drept når de må reise tilbake for å håndtere dette rotet, sier han.