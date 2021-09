USA fjernes fra EUs liste over coronatrygge land

Carlos Anacleto får coronavaksine av sykepleier Jorge Tase i Miami Beach mens andre venter på tur. Florida er spesielt hardt rammet av den nye smittebølgen, med USAs høyeste rate for sykehusinnleggelser. Foto: Marta Lavandier / AP / NTB

NTB

EU fjernet mandag seks land fra listen over land folk fritt kan reise inn i unionen fra, blant dem USA.

De andre fem er Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro og Nord-Makedonia, ifølge en pressemelding fra EU.

Dermed vil turister og andre på ikke-nødvendige reiser fra USA ikke kunne reise til de 27 EU-landene, slik det har vært åpnet for siden juni.

EU åpnet for turistreiser fra USA i forkant av sommersesongen, selv om USA fortsatt har holdt sine grenser stengt for alle EU-borgere.

EU oppdaterer sitt smittekart annenhver uke, basert på smittenivå i de enkelte landene.

I forrige uke var det over 152.000 nye tilfeller per dag i gjennomsnitt i USA, like mange som på det verste i januar. 85.000 er innlagt på sykehus, og 1.200 dør hver dag av covid-19.

All innreise til EUs 27 land samt åtte andre land, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten, er stanset under pandemien, med unntak av reisende fra en kort liste over land der smitten er lav.