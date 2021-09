Paven takker sykepleier for livet

NTB

Pave Frans takket en sykepleier for ha reddet livet hans da han ble operert i sommer.

– En sykepleier reddet livet mitt, sa han i et intervju med Cope, en spansk radiostasjon. Han sa at sykepleieren var en mann med mye erfaring, og dessuten at det var andre gang en sykepleier reddet ham.

Den første gangen paven refererte til, var da han i 1957 fikk fjernet en del av sin ene lunge etter en lungebetennelse.

På spørsmål om hvordan han føler seg etter operasjonen i juli, svarte han: – Jeg lever.

Intervjuet er pavens første siden han ble skrevet ut av sykehuset i Roma i begynnelsen av juli etter ha fått fjernet en del av tarmen.