DNA-test avslørte sannheten: Var ikke pappa likevel

Paret ville bare finne ut litt mer om familiens genmateriale og arvestoffer. Da svaret på DNA-testen kom trodde de knapt det de fikk høre.

– Da jeg så resultatet og at det sto «ukjent far», tenkte jeg: «Hva mener du? Jeg er jo faren hans,» forteller Vanner Johnson til ABC4 TV, ifølge 7News.com.au.

Paret har valgt å stå fram med historien for å advare andre som velger samme metode for å få barn.

Forvekslet sæd på fertilitesklinikken



i 2007 bestemte det amerikanske paret Donna og Vanner Johnson fra Utah i USA seg for å prøve kunstig befruktning.

Alt gikk tilsynelatende etter planen, og barnet kom til verden.

Det var bare én hake ved unnfangelsen: Faren skulle senere vise seg å være en helt fremmed mann.

Årsaken til den fatale befruktningstabben skal være at sæd fra to menn skal ha blitt forvekslet.

Dermed ble Vanner Johnson feilaktig tilskrevet farskapet, mens det i realiteten var en annen mann som hadde befruktet eggene til sin kjære.

Ett navn pekte seg ut



Paret engasjerte senere et selskap som har spesialisert seg på slektsgransking for å finne ut hvem som var sønnens biologiske opphav på farssiden.

Til slutt var det ett navn som pekte seg ut, og som skulle vise seg å stemme.

De to berørte familiene fant ut at begge familiene hadde vært til stede ved University of Utah Center for Reproductive Medicine samme dag.

Da eggene skulle befruktes, skjedde det som ikke skulle skje. Dermed ble eggene befruktet med sæd fra feil mann.

– Det var mange følelser vi måtte jobbe med

Nå går begge parene til søksmål mot fruktbarhetsklinikken hvor feilen fant sted.

– Det var mange følelser vi måtte jobbe med. Denne feilen som skjedde, hvordan kunne det skje, hvorfor skjedde det og hva gjør vi nå? Jeg tenkte at dette ville bli behandlet annerledes eller mer forsiktig, men det var det ikke i det hele tatt, konstaterer Vanner Johnson, som dermed ble fratatt det biologiske farskapet.

Barnet, som ble unnfanget ved hjelp av fertilitetsbehandling, fikk først vite om sitt biologiske opphav etter at han hadde fylt ti år.