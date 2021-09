Russisk sushi-kjede beklager reklame med svart mann – fikk dødstrusler

Dette reklamebildet ble for sterk kost for russiske ultranasjonalister. Etter en hetsekampanje mot både sushi-kjeden og de kvinnelige modellene på bildet, valgte kjeden å fjerne kampanjen og beklage.

Den russiske sushi-kjeden Yobidoyobi fikk hatbrev og dødstrusler fra ultranasjonale aktivister etter kampanjen.

Den Krasnojarsk-baserte sushi-leveringskjeden har måttet gjøre fullstendig helomvending etter at de 14. august la ut en kampanje på sosiale medier med et bilde av en svart mann som holder en sushiskål, omkranset av tre kvinner med tilsynelatende slavisk utseende, melder The Moscow Times.

Til avisen forteller grunnlegger Konstantin Zimen at både han selv og bedriften har blitt møtt med en vegg av hets etter at den ultranasjonalistiske bloggeren og lederen for bevegelsen «Male State» Vladislav Pozdnjakov gikk ut mot kampanjen.

Pozdnjakov er kjent i Russland for sitt anti-kvinnesyn og hatgruppen Male State har om lag 150.000 følgere.

Hetset kvinnene

Ifølge Zimen har Pozdnjakov oppfordret følgerne sine til å gå etter bedriften og skal blant annet ha funnet frem til sosiale medier-profilene til kvinnene på bildet, samt å skrive negative anmeldelser på alle nettsidene bedriften er å finne.

Opprinnelig gikk bedriften ut og meddelte at de ikke ville gi etter for press, men har ifølge vc.ru nå snudd og fjernet kampanjen og lagt ut en unnskyldning.

«På vegne av hele selskapet, ønsker vi å beklage til det russiske folk med våre bilder. Vi har nå fjernet innholdet som skapte problemer» skrev de i en uttalelse på Instagram.

Flere hatkampanjer

Unnskyldningen skjer kun få uker etter at dagligvarekjeden VkusVill ble tvunget til å fjerne sin kampanje der de hadde et bilde av en LGBT-familie. Kjeden spesialiserer seg i organisk mat.

Familien på bildet måtte rømme landet etter å ha mottatt dødstrusler.

Pozdnjakov fikk i 2018 en betinget dom etter å ha kommet med hatefulle kommentarer mot en kvinne. Dommen ble et år senere omgjort. I juli ledet han en hatkampanje mot den russiske konen til en nigeriansk student, som selv druknet mens han reddet en svømmer. Dette skjedde i Kaliningrad.