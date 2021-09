Rakettangrep i Kabul

NTB

Flere raketter ble avfyrt i Afghanistans hovedstad Kabul mandag morgen. De synes å ha vært rettet mot flyplassen i byen.

Det skjer dagen etter et amerikansk droneangrep mot en bil med eksplosiver.

En reporter fra ABC News får opplyst av en amerikansk tjenesteperson at så mange som fem raketter ble avfyrt og at de var rettet mot Hamid Karzai-flyplassen.

Flere Twitter-meldinger fra andre journalister i området tyder på det samme.

En tjenesteperson fra den tidligere afghanske regjeringen, som ble styrtet for to uker siden av Taliban, sier til nyhetsbyrået AFP at rakettene ble avfyrt fra et kjøretøy nord i Kabul.

Lyden fra flyplassens rakettforsvarssystem er hørt av folk i området, som også melder om at det har falt det som ser ut til å være missilfragmenter fra lufta – noe som tyder på at minst én rakett har blitt stanset.

AFP skriver at man kan se røyk stige opp over bygninger nord i Kabul, der flyplassen ligger.

USA skal etter planen trekke ut sine siste styrker av landet innen tirsdag kveld. Den ytterliggående jihadistgruppa IS, som også kjemper mot Taliban, er den største trusselen mot uttrekkingen.

Forrige uke gjennomførte gruppa et selvmordsangrep der mer enn 100 mennesker ble drept, blant dem 13 amerikanske soldater. Søndag gjennomførte USA et droneangrep mot en bil lastet med eksplosiver. Ifølge amerikanerne planla sjåføren å angripe flyplassen.

Det er meldt om at flere sivile liv også gikk tapt i droneangrepet. USAs sentralkommando etterforsker rapportene.