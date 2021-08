To personer alvorlig såret i skyting i Stockholm

NTB

To personer er alvorlig såret i en skyteepisode i Hjulsta nordvest i Stockholm natt til mandag. Seks personer er pågrepet.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 2.37 av innringere som sa at de hadde hørt flere skudd.

Begge ofrene er tatt til sykehus med ambulanse.

– Vi våknet av skuddløsning 2.30. Vi hørte seks-sju skudd. Etter en stund så vi de første politibilene, og da hørte vi at de pratet om at det var to som var skutt, sier en beboer i området til Expressen.

Politiet lette etter gjerningspersoner med blant annet hunder og droner. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk, skriver avisa.

Noen timer etter skytingen, opplyser politiet at seks personer ble pågrepet i forbindelse med en husransakelse i Hjulsta.