Norges team måtte avvise folk som satt klare til evakuering i Kabul

NTB

Det norske teamet som ledet evakueringsarbeidet i Kabul, måtte avvise en gruppe som satt klare da flyplassen ble rammet av et terrorangrep torsdag.

Erik Husem, som ledet Utenriksdepartementets utrykningsenhet URE, sier til VG at operasjonen måtte avlyses brått da angrepet skjedde.

– Torsdag hadde vi fått samlet en gruppe mennesker, klarert for evakuering til Norge, på et sikkert sted, bare noen hundre meter fra slusen inn til flyplassen. De ventet på beskjed om at vi var klare til å ta imot dem. Så måtte vi avbryte da bombene gikk av, sier Husem til VG.

– Det var det vondeste øyeblikket. Det var umulig for oss å sikre dem. Vi måtte be dem vende hjem igjen, sier han.

Husem forteller at evakueringsprosessen ble ledet fra et kontor som ble etablert på et bøttekott på den militære delen av flyplassen. Den største utfordringen var å få folk inn på flyplassen og klarere mennesker og dokumenter i samråd med UD og UDI her hjemme.