USA angrep kjøretøy på vei til Kabul flyplass – meldinger om sivile dødsfall

NTB

Det amerikanske forsvaret opplyser at USA har gjennomført et luftangrep mot et kjøretøy som var på vei til flyplassen i Kabul med eksplosiver.

Det har kommet meldinger om sivile dødsfall. Pentagon opplyser at de undersøker dette, men ikke har noen indikasjoner om det foreløpig.

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn var det flere selvmordsbombere i kjøretøyet, som var på vei mot flyplassen. Trusselen er nå å anse som «eliminert» etter droneangrepet.

– Amerikanske styrker utførte et luftangrep i selvforsvar mot et kjøretøy i Kabul, og eliminerte en umiddelbar trussel fra IS-K, sier Bill Urban, talsperson for USAs sentralkommando.

– Betydelige sekundære eksplosjoner fra kjøretøyet indikerer at det var store mengder eksplosiver der, sier Urban.

– Barn drept i rakettangrep

IS-K er den afghanske grenen av ekstremistgruppa IS, som har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet mot Kabuls flyplass torsdag.

Også en talsmann for Taliban bekrefter at et kjøretøy med minst en selvmordsbomber ble rammet i angrepet.

Det er uklart om angrepet har en sammenheng med eksplosjonen i en bygning nær Kabuls flyplass søndag ettermiddag. Ifølge en afghansk politisjef AP har snakket med, skal et barn ha blitt drept da en rakett traff en bygning.

Også Al Jazeera melder at et barn ble drept, og tre andre skadd, i angrepet.

Advarte mot nye angrep

To tjenestepersoner opplyste tidligere til Reuters at USA hadde gjennomført et angrep i Kabul. Ifølge de to kildene var målet med angrepet å ramme personer som er mistenkt for å være medlemmer av IS-K, den afghanske grenen av ekstremistgruppa IS.

Torsdag ble flyplassen rammet av et terrorangrep som tok livet av rundt 180 personer, inkludert 13 amerikanske soldater. IS-K har tatt på seg ansvaret for angrepet. Lørdag gikk USA til angrep og drepte det som skal ha vært to høytstående medlemmer av IS i Nangarhar-provinsen mot grensen til Pakistan.

USAs president Joe Biden har varslet gjengjeldelse etter angrepet, og advarte lørdag mot stor fare for et nytt terrorangrep.

Det pågår en omfattende evakueringsprosess fra flyplassen i Kabul. Norske myndigheter har varslet at prosessen er ferdig for Norges del, mens USA har sagt at de vil fortsette fram til tidsfristen tirsdag.

Det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul, som behandlet sårede etter terrorangrepet, er fortsatt operativt.