Feltsykehuset fortsatt i drift i Kabul

Arkivfoto av to norske kirurger som behandler en pasient med eksplosjons- og skuddskader på feltsykehuset i Kabul i 2020. Foto: Jørn Rødum / Forsvaret / NTB

NTB

Det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul er fortsatt i drift, og det er ikke fastsatt et tidspunkt for når det skal trekkes ut.

Det er ventet at feltsykehuset blir værende på flyplassen fram til de amerikanske styrkene som bidrar i evakueringen trekker seg ut. Fristen USA har satt for operasjonen er tirsdag.

Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter overfor NTB at situasjonen søndag er uendret for det norske feltsykehuset. Det jobbes med planene for å trekke mannskapet ut, men det er ennå ikke fastsatt når det vil skje.

Feltsykehuset behandlet blant annet sårede amerikanere etter terrorangrepet ved flyplassen torsdag. Forsvaret opplyser at sikkerhetssituasjonen rundt sykehuset er uendret, og at de føler seg trygge inne på basen.