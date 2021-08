Fire tiltalt for voldtekt og drap på niåring i India

Den ni år gamle jenta bodde i huset ved siden av inngangen der jenta står, i et fattig område av New Delhi. Nå er fire menn, blant dem en 53 år gammel prest, tiltalt for voldtekt og drap. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

NTB

En prest og tre andre menn er tiltalt for gjengvoldtekt og drap på ei ni år gammel jente i New Delhi i India.

Saken har ført til en rekke demonstrasjoner i den indiske hovedstaden.

Jenta skal ha blitt voldtatt og drept etter at hun gikk til et krematorium for å hente vann 1. august. Alle mennene ble pågrepet i begynnelsen av august, og de risikerer dødsstraff hvis de blir kjent skyldige.

Jenta var dalit, gruppen av mennesker som i det indiske kastesystemet er stemplet som «kasteløse». Saken har derfor også skapt oppmerksomhet om den nedverdigende behandlingen denne gruppen ofte blir utsatt for.

Diskrimineringen har blitt verre under coronapandemien, mener aktivister.

Ifølge jentas mor ble hun fortalt at datteren var død som følge av elektrosjokk. Mennene skal også ha sagt at hvis hun meldte saken til politiet, så kom legene til å fjerne organene hennes og selge dem etter obduksjonen.

Jentas kropp ble deretter kremert før enkelte lokale innbyggere grep inn og trakk de forbrente levningene ut av bålet.

I den 400 sider lange tiltalebeslutningen skriver politiet at de har både vitenskapelige og tekniske bevis, samt flere vitner.

Politiet skriver også at de har nulltoleranse for forbrytelser mot kvinner og jenter, og at det derfor er tatt ut tiltale mindre enn 30 dager fra ugjerningen ble begått.

I 2019 ble det i snitt anmeldt nesten 90 voldtekter av kvinner og jenter i India hver eneste dag. Men svært mange overgrep antas å bli begått uten at de blir rapportert inn.