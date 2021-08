Orkanen Ida blir stadig kraftigere

Satellittbilde av orkanen Ida. Innbyggerne langs Mexicogolfen er blitt bedt om å forberede seg på at orkanen vil være svært kraftig når den treffer land søndag ettermiddag lokal tid. Foto: NOAA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Orkanen Ida, som har direkte kurs mot New Orleans, er nå oppgradert til en kategori 3-orkan, med vindkast på over 50 meter per sekund.