Noen republikanere henter fram skytset mot evakuerte afghanere

Mens USA hasteevakuerer afghanske tolker, fiksere og familier fra Kabul, spør stadig flere republikanere hvorfor USA skal ta inn så mange afghanere.

For litt over en uke siden, da Talibans inntog i Kabul fortsatt var helt ferskt, sa tidligere president Donald Trump at «sivile og andre som hjalp vårt land, bør få søke asyl».

Men i de siste dagene har han i stedet begynt å advare mot faren som han mener de som desperat forsøker å komme seg ut av Kabul, kan være for USA.

– Hvor mange terrorister skal Joe Biden hente til Amerika, har han sagt.

Delt parti

Republikanerne holder ikke tilbake sin harde kritikk av Biden under hans første utenrikspolitiske krise

Men mens en del i partiet trapper opp den innvandrerfiendtlige retorikken som Trump sto for, mener andre i partiet at USA har plikt til å hjelpe dem som hjalp USA i to tiår i Afghanistan.

– Jeg mener denne falske retorikken om at de er en haug med terrorister, fullstendig mangler basis i virkeligheten, sier republikanske Olivia Troye, som var intern sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus.

En jente som er hentet fra Kabul, hilser etter å ha landet på Dulles-flyplassen ved Washington. Les mer Lukk

Full bakgrunnssjekk

Biden-administrasjonen understreker at hver eneste person som kommer til USA, har gått gjennom grundige bakgrunnssjekker av tjenestemenn som jobber døgnet rundt.

I de siste dagene har fly etter fly landet på Dulles-flyplassen utenfor Washington med afghanere som jobbet for amerikanske sivile og militære myndigheter i Afghanistan, og deres familier.

Men noen republikanere krever høylytt at amerikanere prioriteres, og advarer mot faren som afghanerne representerer. Denne kritikken styrket seg torsdag etter terrorangrepet som drepte 13 soldater.

– Hvor mange amerikanske militære må dø for å evakuere flyktninger som ikke er sjekket. Få de amerikanske borgerne ut og hent våre soldater hjem, tvitret kongressrepresentant Matt Rosendale.

Ted Cruz, senator for Texas, sa at USA må redde dem som hjalp USA, men at de må sendes til andre land, og Kentucky-representanten James Comer frykter at terrorister forkledt som folk som bisto USAs styrker i Afghanistan, skal komme til USA.

Andre vil hjelpe

Men andre republikanere ser helt annerledes på det, både guvernører og kongressrepresentanter, ikke minst de som selv er veteraner fra Afghanistan og jobbet nært sammen med afghanere.

De hilser flyktningene velkommen og jobber frenetisk for å hjelpe dem som forsøker å komme seg ut.

I Kongressen er mange representanters kontorer opptatt på heltid med å ta imot tusener av henvendelser fra velgere som er veteraner fra Afghanistan og vil ha hjelp til tolker og rådgivere som de kjenner og som i mange tilfeller er blitt nære familievenner.

Som brødre og søstre

Blant dem er senator Thom Tillis i North Carolina som sier hans kontor jobber døgnet rundt for å redde utallige afghanere han sier fortjener å hjelpes. Han har bare forakt til overs for dem som bruker «terrorist»-retorikk.

– De må gjøre hjemmeleksa si. Når du snakker med dem vi snakker med, som har sovet i samme telt, båret våpen sammen, vært i kamp sammen, hvordan kan noen våge å skape tvil om de fortjener eller ikke å komme til dette landet eller et trygt tredjeland, sier Tillis.

– Vi går ikke bare nedover gata og plukker ut folk. Vi kjenner disse menneskene. Vi vet hvem som er deres barn. Vi vet hva de gjorde. Og ærlig talt, når man skaper slik tvil, fornærmer man soldater som ser på disse menneskene som brødre og søstre, sier han.

USA har i de siste to ukene evakuert 117.000 mennesker, hvorav litt over 5.000 er amerikanske statsborgere, fra Kabul. Men mange av dem som arbeidet med USA som tolker og fiksere, er ennå ikke ute og er desperate etter å komme seg ut, av frykt for hevnaksjoner fra Taliban.

Regelrett innvandringsfiendtlighet

Men det stopper ikke republikanere som anklager Biden-administrasjonen for ikke å hjelpe amerikanere først.

– Vi prioriterer faktisk afghanske flyktninger mer enn våre egne borgere, sier J.D. Vance som er senatorkandidat i Ohio. Uten noe dokumentasjon hevdet han på Fox News at «USA ikke vet noe om 90 prosent av dem som evakueres», og påsto at mange av dem er å finne på USAs mange terrorbaser.

Trump, hans tidligere rådgiver Stephen Miller og kommentatorer som Tucker Carlson i Fox News drar det enda lenger ut i ren innvandringsfiendtlighet.

– Dere kan være sikre på at Taliban, som nå har full kontroll, ikke slapp de beste og smarteste om bord på evakueringsflyene. I stedet kan man bare forestille seg hvor mange tusener av terrorister som er fløyet ut av Afghanistan til nabolag over hele verden, sa Trump.

Grundig sjekket

Men faktum er at de fleste av afghanerne som nå hentes til USA, har fått sine visa gjennom et spesielt visumprogram for folk som jobbet for USA, sier Adam Bates i International Refugee Assistance Project.

Med bakgrunn i arbeidet de gjorde, er de blitt grundig bakgrunnssjekket av amerikanske myndigheter før de kunne søke om å bli tatt opp i programmet, og igjen av en rekke føderale etater i USA før de får visum.

Troye, som har lang fartstid fra Afghanistan, sier at mange amerikanere etter hvert sto svært nær afghanerne de jobbet med.

– De ble som familie for mange av oss. Det er en skam å se hvordan noen republikanere snakker om dem som virkelig risikerte livet for å hjelpe oss, og som var våre allierte på bakken, sier hun.