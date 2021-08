Smittetilfeller i fem delstater knyttes til MC-treff i South Dakota

NTB

Meldingene om smittespredning etter det store MC-treffet Sturgis Motorcycle Rally i South Dakota strømmer inn.

Hittil er det meldt om 178 smittetilfeller i fem delstater tre uker etter det ti dager lange treffet, der over 500.000 mennesker deltok.

I South Dakota har smitten økt seks ganger siden begynnelsen av august. Smittesporerne knytter 63 tilfeller til Sturgis-treffet.

Det er særlig Meade-fylket der treffet fant sted, som er et episenter for smitten i delstaten, med en per capita-smitte som er på nivå med de verst rammede sørstatene.

Smitten var på vei opp allerede før treffet, så det er uklart akkurat hvor mye smitte som skyldes Sturgis. Men det er allerede meldt om smitte hos folk som var på treffet, i North Dakota, Wyoming, Minnesota og Wisconsin.

Etter Sturgis-treffet i fjor utviklet det seg en smittebølge som ikke la seg før mot vinteren, og det ventes mange flere tilfeller i tiden framover også i år.

I løpet av de ti dagene treffet varte, var alle barer stinne av folk, og det var knapt et munnbind å se. To band som opptrådte på treffet, har siden avlyst flere forestillinger etter at bandmedlemmer ble syke.