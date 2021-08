Solberg: Klima er mer enn olje og oljeproduksjon

NTB

Høyre setter sin lit til andre virkemidler enn stans i oljeleting for å kutte utslipp. Høyere CO2-avgift skal gi kutt ved å gjøre det dyrere å forurense.

– I Norge er spørsmålet knyttet til klima blitt veldig synonymt med spørsmålet om olje og oljeproduksjon. Om vi skal nå klimamålene våre, så er det helt andre områder de store tingene må gjøres på, sier Erna Solberg til Aftenposten.

En del av Solbergs løsning for å kutte utslipp er en økning av CO2-avgiften. Dette skal gi lavere utslipp ved å gjøre det dyrere å forurense.

Flere partier på rødgrønn side har tatt til orde for ulike rabatter for dem med middels til lav inntekt. Denne ordningen deler ut inntektene fra de økte avgiftene som et direktebeløp på konto. Solberg mener dette blir feil.

– Vi har tenkt å kompensere målrettet for dem som faktisk får økte utgifter. Utgiftene til folk avhenger jo av bilkjøringen deres, ikke av hvilken inntekt de har, sier hun.

Høyre vil heller gi skattelette til folk med lav inntekt.

– Vi har gjennomført en elbilrevolusjon basert på store subsidier. Nå venter neste steg: De store kuttene i CO2-utslippene fremover dreier seg om å kutte utslipp fra lastebiler, tungtransporten og i sjøfarten.