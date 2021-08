Beinrester til tenåringsjente funnet – første møte med ukjent sivilisasjon

Folket som forsvant:

Levningene etter en tenåringsjente som døde for 7000 år siden er forskernes første møte med en til nå ukjent menneskegruppe.

Det var i 2015 at arkeologer fant levningene til en 17 år gammel jente i en grotte på øya Sulawesi i Indonesia. Jenta, som trolig var en jeger, ble begravet for 7200 år siden.

Akkurat denne menneskelig avstamningen er ikke funnet noe annet sted i verden, konstaterer studien som er publisert i tidsskriftet Nature.

– Dette er første gangen

– Dette er første gangen vi finner så gammelt menneskelig DNA i øyområdet Wallacea mellom Asia og Australia. Det gir oss ny innsikt i hvor stor den genetiske variasjonen blant mennesker var på den tiden, sier professor i arkeologi Adam Brumm til CNN.

De første moderne menneskene brukte øyområdet som rasteplass på den lange reisen mellom Asia og Australia for over 50.000 år siden, men den eksakte ruta og hvordan de navigerte på sjøen vites ikke.

– De må ha utviklet relativt sofistikerte metoder for å ha klart reisen, sier Brumm.

Folkeslaget som forsvant

Redskaper og hulemaleri funnet tilsier at det kan ha bodd mennesker her allerede for 47.000 år siden, men fossiler og DNA brytes raskere ned i tropisk klima og mye biologisk bevis er derfor borte. Likevel har forskere klart å finne beinrestene til tenåringsjenta i en av disse hulene.

17-åringen skal ha tilhørt Tolean-folket, som kun levde på Sulawesi, den tredje største øya i Indonesia.

Toleanere er navnet forskere har gitt jegerfolket som fant seg til rette i skogsområdene på sørsiden av Sulawesi for rundt 8000 år siden. Levningene av tenåringen er det første velbevart funnet etterlatt etter det forsvunne folkeslaget, og forskerne klarte å hente ut DNA fra hodeskallen.

DNA-funnet avslørte at jenta var en etterkommer av de første moderne menneskene som bosatte seg i området for rundt 50.000 år siden. Men hun delte også DNA med et annet folkeslag som inntil nylig har vært helt ukjent, skriver The Guardian.

(Saken fortsetter under bildet)

Levningene ble funnet i en grotte på den indonesiske øya Sulawesi Les mer Lukk

– En gruppe mennesker vi ikke ante eksisterte

Tidligere har man trodd at første gang mennesker med asiatisk opphav ankom området var for rundt 3500 år siden, altså flere tusen år etter at tenåringsjenta døde.

– Dette tyder på at det kan ha levd en gruppe moderne mennesker i dette området som vi ikke ante eksisterte, står det i studien.

Det er ingen gjenlevende slektninger av dette folkeslaget den dag i dag.

Forskere vet ikke hva som skjedde med Tolean-folket, og funnet av jenta er den ferskeste brikken i puslespillet som kan gi dem svaret. Forskerne håper på å finne levninger etter flere av jentas folk lenger inn i grotten.

Se video: Forskere har løst mysteriet rundt «de skrikende mumiene»: