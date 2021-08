22 omkom i båtulykke i Bangladesh

NTB

Dødstallet etter en båtulykke i Bangladesh har steget til 22, opplyser myndighetene landet lørdag.

En motorbåt med over 70 passasjerer sank etter en kollisjon med to lastefartøy som fraktet sand i et vann knyttet til Titas-elven i Brahmanbaria-distriktet. Ulykken skjedde sent fredag.

Det er flere barn blant de døde, og en tre år gammel jente ble funnet av dykkere lørdag. I øyeblikket er det ikke meldt om savnede.

Det skal gjøres et forsøk å heve båten søndag, opplyser Jasim Ahmed i transportmyndighetene i landet.