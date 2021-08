Pentagon: To høyt plasserte IS-folk drept i droneangrep i Afghanistan

Det første gjengjeldelsesangrepet er gjennomført etter at president Joe Biden lovte å finne og forfølge dem som sto bak terrorangrepet ved flyplassen i Kabul. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

To høyt plasserte IS-medlemmer er drept i et amerikansk droneangrep i Afghanistan, opplyser Pentagon lørdag.

Angrepet er det første gjengjeldelsesangrepet etter terrorangrepet midt i folkemengden ved flyplassen i Kabul torsdag. Det fant sted i Nangarhar-provinsen.

Tidligere opplyste Pentagon at en mann som var involvert i planlegging av angrep på amerikanske styrker, var drept. På en pressekonferanse lørdag sier Pentagon-talsmann Hank Taylor at to «høyt profilerte» IS-medlemmer er drept.

De amerikanske kildene sier at ingen sivile mistet livet i aksjonen.

Over 180 mistet livet i terrorangrepet i folkemengden utenfor flyplassen torsdag, blant dem 13 amerikanske soldater. President Joe Biden lovet i en TV-tale fra Det hvite hus å finne og forfølge dem som sto bak selvmordsangrepet.