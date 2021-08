Iranske utfall mot Biden

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei under en seremoni for landets nye regjering i begynnelsen av august. Foto: AP / NTB

NTB

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei anklager USAs president Joe Biden for å komme med de samme kravene som Donald Trump når det gjelder atomavtalen.

– USAs nåværende administrasjon skiller seg ikke fra den forrige. Det den krever fra Iran i atomspørsmålet, er annerledes i ord, men det samme som Trump krevde, sier Khamenei, ifølge hans offisielle nettside.

– Amerikanerne har i sannhet ingen skam i atomsaken, og selv om de trakk seg fra JCPOA, snakker de på en måte og stiller krav som om det var Iran som trakk seg, sa Khamenei under et møte med president Ebrahim Raisis nye regjering lørdag.

JCPOA er forkortelsen for avtalens offisielle navn.

– Ulovlig trussel

Også lederen for Irans nasjonale sikkerhetsråd, Ali Shamkhani, kom lørdag med utfall mot Biden. Han viser til møtet som Biden har hatt med Israels statsminister Naftali Bennett, og uttalelsen om at han vil vurdere «andre alternativer» hvis forhandlingene med Iran mislykkes.

Dette er ifølge Shamkhani «ulovlig trusler rettet mot et annet land».

Den internasjonale atomavtalen har i praksis ikke fungert etter at Trump trakk USA fra avtalen i 2018.

Etter at Biden ble president, ble det innledet forhandlinger for å gjenopplive avtalen, men den siste av seks runder ble avsluttet i juni uten resultat. Og ingen vet når partene setter seg ved forhandlingsbordet igjen.

– Må reparere folkets tillit

Khamenei ba lørdag også om at Irans nye president «reparerer» det han mener er folkets ødelagte tillit til regjeringen.

– Det er en stor verdi for en regjering å være i stand til å få folks tillit, som dessverre er blitt noe ødelagt. Dere må reparere dette, sa han og understreket at ord og handling må stemme overens og at løfter må innfris.

Atomavtalen, som ble inngått mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU på den andre, innebærer at Iran skal slippe sanksjoner mot at landet åpner for grundigere inspeksjoner av sitt atomprogram og trapper kraftig ned på anrikingen av uran.

I dag er Iran igjen rammet av harde sanksjoner, samtidig som landet har trappet opp anrikingen av uran.