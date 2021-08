Uværet i Mexicogolfen kan bli kategori 4-orkan

NTB

Folk i risikoområder i New Orleans hamstret fredag varer i påvente av orkanen Ida, som like før rammet vestspissen av Cuba på sin ferd mot vest.

Uværet hadde en vindstyrke på 33 sekundmeter da den feide i land på Isla de la Juventud og i Pinar del Rio-provinsen lengst sørvest på Cuba. Den var da en kategori 1-orkan.

Over 10.000 mennesker er evakuert, og USAs nasjonale orkansenter venter stormflo på opp til 1,8 meter på Isla de la Juventud. I Havanna, Cubas hovedstad, ble kollektivtransporten stanset.

Orkanen ventes å styrke seg og bli en ekstremt farlig kategori 4-orkan mens den krysser Mexicogolfen med kurs direkte mot New Orleans i løpet av helgen.

Ekspertene varsler stormflo på flere meter som kan gå over dikene som beskytter New Orleans, og myndighetene har gitt folk utenfor dikene ordre om obligatorisk evakuering.

Det er utstedt orkanvarsel for kysten av Louisiana og Mississippi fram til grensa til Alabama. Orkanen ligger an til å treffe New Orleans nesten på dagen 16 år etter at byen ble rasert av orkanen Katrina.

Selv om Katrina ikke var spesielt kraftig, førte den med seg en massiv stormflo som brøt ned noen av dikene og la 80 prosent av New Orleans under vann. Over 1.800 mennesker mistet livet i katastrofen.

Amerikanske myndigheter har siden brukt milliarder av dollar på store infrastrukturprosjekter for å beskytte byen mot flom og kraftig vind.