USA med ny advarsel i Kabul

Sårede afghanere etter angrepet torsdag. USA advarer mot et nytt angrep ved flyplassen. Foto: Mohammad Asif Khan / AP / NTB

NTB

USAs ambassade i Kabul utstedte tidlig lørdag en ny sikkerhetsadvarsel til amerikanske borgere ved flyplassen i Kabul.

Alle amerikanere ved fire av flyplassens porter må straks komme seg bort fra portene, heter det, og rådet om ikke å reise til flyplassen blir videreført.

Allerede fredag ettermiddag sa Pentagon-talsmann John Kirby at de hadde etterretning som tydet på at et nytt angrep ved flyplassen kunne være i emning.

Flere timer før bombeangrepet torsdag, der opp imot 170 mennesker, inkludert 13 amerikanske soldater, ble drept, advarte USA sine borgere og beordret dem til å forlate området rundt portene.

Eksplosjonen torsdag, bare noen meter fra Abbey-porten, var så kraftig at soldater på innsiden av porten ble drept.

USA fortsetter fram til tirsdag en hektisk innspurt i evakueringen av tusener av amerikanere, statsborgere fra andre land samt afghanere som trenger beskyttelse etter at Taliban tok makten.