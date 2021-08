Protester mot polsk utstilling med Breivik-motiv

NTB

Jødiske grupper protesterer mot en utstilling i Warszawa som inkluderer arbeider av svensken Dan Park, som flere ganger er dømt for hatefulle ytringer.

Utstillingen heter Politisk kunst, og et av arbeidene til Park er et bilde av den norske terroristen Anders Behring Breivik som motemodell for klesmerket Lacoste.

– Vi vil ikke være med på å støtte folk som sprer hat, intoleranse og fiendskap, heter det i et åpent brev som er undertegnet av blant andre Polens sjefrabbiner Michael Schudrich og Zygmunt Stepinski, direktør for POLIN-museet for historien til de polske jødene.

De kaller det trist og sjokkerende at Park, som er populær i høyreekstreme kretser, er invitert til utstillingen.

– I Polen, et land der nesten seks millioner borgere ble drept som følge av nazistenes politikk, er virksomheten til slike folk som Dan Park en fornærmelse mot alle polakker, skriver de.

Utstillingen på Ujazdowski-slottets senter for moderne kunst beskrives av arrangørene som en hyllest til ytringsfrihet og ofrene for kanselleringskultur.

Utstillingen finansieres av Polens kulturdepartement og omfatter 28 kunstnere, blant dem svenske Lars Vilks, som sto bak en omstridt Muhammed-tegning publisert i Örebro-avisen Nerikes Allehanda i august 2007.

Museets direktør Piotr Bernatowicz ble utnevnt til stillingen av det nasjonalistiske regjeringspartiet PiS, som anklages for å forsøke å forsøke å underlegge landets kulturinstitusjoner deres konservative agenda.